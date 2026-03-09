09 mar. 2026
Espectacular vuelco en el Rally de Colonias Unidas

VIDEO. El Rally de Colonias Unidas abrió la temporada 2026 y estuvo marcado por un espectacular accidente.

Marzo 09, 2026 
Redacción D10
El vehículo sufrió serios daños, pero la tripulación salió ilesa.

El Campeonato nacional de Rally se puso en marcha con la disputa de la primera fecha que se corrió este fin de semana en las Colonias Unidas. El triunfo correspondió a Tiago Weiler a bordo de su Toyota GR Yaris Rally 2, pero el último día de competencia estuvo marcado por los sustos.

El vuelco de Didier Arias y su navegante Peki Nunes se produjo en uno de los tramos especiales del tercer día. El Volkswagen Polo GTI R5 tomó vuelo y la nariz del auto terminó impactando el suelo, lo que hizo que diera varias vueltas de campana.

Afortunadamente el percance quedó en un susto y los ocupantes resultaron ilesos.

Redacción D10
