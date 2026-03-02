01 mar. 2026
Torneo Apertura

Nacional vuelve a frenarse y se aleja de la punta

Nacional encadenó su tercer empate al hilo, esta vez ante Guaraní, resignando puntos que lo alejan del líder Olimpia.

Marzo 01, 2026 09:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Nacional y Guaraní empatan en la Visera.

Nacional no pudo reencontrarse con la victoria jugando de local en el estadio Arsenio Erico ante Guaraní y el empate de 1-1 volvió a frenar al equipo de Felipe Giménez que no puede seguirle el ritmo al puntero Olimpia.

La Academia lo ganaba 1-0 con el gol del histórico Roque Santa Cruz, su primer tanto oficial con la camiseta Tricolor. Pero Guaraní lo terminó empatando en el tramo final por intermedio de Richard Torales que puso el 1-1 definitivo en el compromiso.

Nacional se vuelve a frenar y suma ahora 15 puntos, 5 menos que el líder Olimpia que tiene 20. Guaraní quedó en la novena posición con 8 unidades.

La próxima fecha, la novena del torneo Apertura, pondrá frente a frente a Nacional ante Trinidense y a Guaraní ante Cerro Porteño.

Redacción D10
