10 may. 2026
Torneo Apertura

San Lorenzo derrota al campeón Olimpia

Sportivo San Lorenzo supero por 1-0 al campeón Olimpia por la fecha 20 del torneo Apertura.

Mayo 10, 2026 07:46 p. m. • 
Por Redacción D10
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San Lorenzo venció a Olimpia en Sajonia.

Sportivo San Lorenzo se aprovechó de la resaca de Olimpia por los festejos del título de campeón del Apertura y el triunfo clave ante Barracas Central por la Conmebol Sudamericana.

El solitario gol del partido lo hizo José Barrios a los 80 minutos desde los doce pasos para el segundo triunfo de San Lorenzo en el torneo Apertura.

Con esta victoria, San Lorenzo sigue último pero ahora con 11 unidades. Olimpia, el Campeón del Apertura sigue y seguirá líder, pero ahora sigue con 43 puntos.

La próxima fecha, la penúltima del torneo Apertura, Olimpia recibirá a recoleta y San Lorenzo hará lo propio ante Luqueño.

Olimpia San Lorenzo Torneo Apertura
Redacción D10
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