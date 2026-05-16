Dani hace historia y alcanza la final del Challenger de Valencia

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo consiguió el triunfo más importante en su carrera profesional al conseguir superar al español Jaume Munar por 6-4, 7-6 y 6-4 tras tres horas y 23 minutos de partido, para anotarse en la final del torneo de Valencia.

El resultado es el más importante en la carrera del tenista, que nunca hasta entonces había disputado una final en este nivel de competencia. El guaraní tuvo que remontar ante un excelente adversario, pero con gran resiliencia y fortaleza mental consiguió el triunfo.

Tras ceder el primer set por 4-6 tras 47 minutos. En el segundo, Dani inició la remontada y en el cuarto game consiguió quebrar y ponerse 3-1 en el juego. Aunque, el español le devolvió la moneda, quebrando el siguiente servicio del paraguayo para poner el lance 3-2.

El español se mostraba muy técnico, consiguiendo levantar o responder los ataques de Dani con suma calidad. Cuando parecía que algún punto quedaba en manos del paraguayo, aparecía de nuevo un mágico raquetazo para descolocar y desmoralizar a Vallejo.

En el sexto game, Munar volvió a quebrar el servicio de Vallejo y con eso se puso 3-4 arriba y comenzar a inclinar el lance a su favor. Un rayo de esperanza nació en el octavo game cuando Vallejo, con gran temple y sacrificio, pelea y consigue el punto, igualando nuevamente el marcador. Luego, en el siguiente, conseguir levantar varios breakpoints y ponerse una vez más arriba en el lance.

El punto fue vital y permitió que llegue con confianza, pero el español no se daba por vencido, impidiendo que gane el set y minando de a poco lo mental al guaraní, que al final no pudo concretar el quiebre. Con el 6-6 las cosas fueron a “Tie Break”, donde Vallejo encontró las fuerzas que necesitaba para quedarse con el segundo set tras 1 hora 25 minutos de juego.

El tercer set arrancó de la mejor forma para Vallejo que consiguió quebrar el servicio del español, que seguía siendo muy técnico y preciso, aunque mostrando señales de nerviosismo ante la resiliencia del paraguayo. Cuando parecía se encaminaba las cosas, el europeo volvía a quebrar, emparejando todo. El set se jugaba al ritmo de quiebres, con un 2-1 a favor del paraguayo tras tres games.

Vallejo consiguió conservar su servicio y ponerse 3-1 arriba, situación que por primera vez, puso al local en la incómoda situación de tener la presión de remontar el encuentro. El número 39 del mundo no vaciló en ese momento, aunque la temperatura del lance iba subiendo.

El octavo game fue determinante para el curso del encuentro, consiguiendo con mucha solidez ganar el punto ante un rival que se iba desmoronando y también mostrando señales de fatiga tras casi tres horas de partido.

El décimo game fue muy tenso, en campo y las gradas. En cada saque había una fuerte presión. Vallejo logró evitar dos quiebres y sostener la pelea ante un rival que al final de una gran lucha terminó cediendo ante el paraguayo.

Vallejo jugará su primera final en este nivel ante el serbio Miomir Kecmanovic, número 70 del mundo, que viene de dejar en el camino al chileno Alejandro Tabilo. Este encuentro no iniciará antes de las 16.00 hora local, que serían las 11.00 de nuestro país.

