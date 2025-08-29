29 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Tembetary festejó su primer triunfo en el Clausura

Tuvieron que pasar diez fechas para que Atlético Tembetary saboreara una victoria por primera vez en el Torneo Clausura. En Villa Elisa venció por 3 a 0 al ambicioso Sportivo Trinidense.

Agosto 29, 2025 07:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Atlético Tembetary

El Atlético Tembetary ganó por vez primera en el segundo campeonato liguero del año.

Foto: Gentileza - APF

El Tembetary practicó un juego inteligente para imponerse a un Sportivo Trinidense, equipo al que le puso freno en su intención de saltar provisoriamente como escolta del puntero, Cerro Porteño.

La clave de su triunfo estuvo en el impecable compromiso que realizaron sus mediocampistas por fuera, Gabriel Gudiño y Estiven Pérez, precisamente los encargados de los goles del combinado rojiverde.

Pérez abrió la cuenta definiendo como un atacante en el corazón del área, tras un servicio aéreo preciso desde la izquierda del ataque. Mientras que Gudiño materializó dos tiros penales, uno en cada tiempo, para terminar redondeando una victoria categórica de Tembetary, en el que probablemente fue no solo su mejor juego del Torneo Clausura sino de todo lo que va del año.

El Sportivo Trinidense logró descontar, pero no subió al marcador por posición prohibida señalada por el VAR. Después de haberle ganado al puntero, el equipo de José Arrúa mostró este viernes falencias defensivas e inoperancia ofensiva.

Torneo Clausura Tembetary Sportivo Trinidense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sportivo Luqueño
Fútbol Paraguayo
“Olimpia tiene una fijación especial con Luqueño”
Si bien no quiso profundizar el tema, el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, mencionó que “Olimpia tiene una fijación especial” con la entidad auriazul. Esto surgió después del caso de Julio César Cáceres y de algunos jugadores de las Formativas del club de Luque.

Agosto 26, 2025 03:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño
Fútbol Paraguayo
¿Cómo se jugará la fecha 10 del Clausura?
La novena fecha fue tormentosa para los grandes, y la 10 se viene cargada de emociones con juegos atractivos. Así será el décimo capítulo del Torneo Clausura.
Agosto 26, 2025 03:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio César Cáceres
Fútbol Paraguayo
Julio Cáceres “es una persona de palabra”
El presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, destacó el compromiso del entrenador Julio César Cáceres en no aceptar la propuesta de Olimpia. “Es una persona de palabra, un ser humano a carta cabal”, aseveró.
Agosto 26, 2025 11:39 a. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Fútbol Paraguayo
Pódcast: Los grandes, golpeados y con muchas dudas
En Hora Deportiva analizamos el momento que viven Olimpia y Cerro Porteño luego de sus derrotas el último fin de semana.
Agosto 25, 2025 05:24 p. m.
2 DE MAYO_62676284.jpg
Fútbol Paraguayo
Matías Cáceres, preocupado por goles agónicos
El delantero del 2 de Mayo Matías Cáceres se refirió en charla con Fútbol a lo Grande a la falta de concentración de su equipo en el último tramo de los partidos; en el caso más reciente su rival fue Ameliano, que llegó a la paridad en el minuto 87 del partido.
Agosto 25, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño Sportivo Trinidense
Fútbol Paraguayo
Trinidense se roba el invicto de un Cerro puntero, pero dolido
Cerro Porteño perdió por 1-3 ante el Sportivo Trinidense y sufrió su primera derrota en el certamen. Si bien continúa como líder del Torneo Clausura, esta caída, tras ir arriba en el marcador, y la eliminación de la Libertadores, hacen que sean días complicados en Barrio Obrero.
Agosto 24, 2025 08:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más