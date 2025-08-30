Fortaleza y alegría en campamento de Ameliano

Ameliano se impuso a Nacional por 3-0, en su Fortaleza de Pykysyry, cortando una racha negativa de 9 juegos sin victorias, para trepar en la clasificación del Clausura.

El elenco de la V azulada supo capitalizar su momento en el juego, aprovechando un penal malogrado por el Tricolor (Miguel Martínez desvió el remate de Ignacio Bailone), para abrir el juego con la anotación de Alejandro Samudio en la siguiente acción, cerrando la etapa con ventaja.

CÓMODO. En la complementaria, Ameliano controló el trámite con la ventaja, ejecutando acciones en ataque de manera efectiva en dos oportunidades sobre el descuento a través de Elvio Vera para sentenciar un categórico 3-0, que devolvió la confianza a Humberto García como entrenador.

A su vez el representativo Albo vuelve a tropezar, desperdiciando la oportunidad de asomar en zona alta, frenándose en las posiciones, sumando ya dos juegos sin ganar.