Torneo Clausura

Fortaleza y alegría en campamento de Ameliano

El elenco de la V Azulada venció a Nacional por 3-0, para cortar una racha negativa de 8 juegos sin ganar.

Agosto 29, 2025 09:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro samudio nacional

Alejandro Samudio, abrió la cuenta para el conjunto de Ameliano.

Foto: Gentileza.

Ameliano se impuso a Nacional por 3-0, en su Fortaleza de Pykysyry, cortando una racha negativa de 9 juegos sin victorias, para trepar en la clasificación del Clausura.

El elenco de la V azulada supo capitalizar su momento en el juego, aprovechando un penal malogrado por el Tricolor (Miguel Martínez desvió el remate de Ignacio Bailone), para abrir el juego con la anotación de Alejandro Samudio en la siguiente acción, cerrando la etapa con ventaja.

CÓMODO. En la complementaria, Ameliano controló el trámite con la ventaja, ejecutando acciones en ataque de manera efectiva en dos oportunidades sobre el descuento a través de Elvio Vera para sentenciar un categórico 3-0, que devolvió la confianza a Humberto García como entrenador.

A su vez el representativo Albo vuelve a tropezar, desperdiciando la oportunidad de asomar en zona alta, frenándose en las posiciones, sumando ya dos juegos sin ganar.

Nacional Primera División Torneo Clausura
Redacción D10
