29 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Libertad le da la bienvenida a su nuevo entrenador: Pablo Guiñazú

Desde este viernes, Libertad estará bajo las órdenes de Pablo Guiñazú, quien se sentará en el banquillo tras la salida de Sergio Aquino. El argentino, que pasó varios años como jugador en el Gumarelo, vivirá su segunda experiencia como entrenador en el fútbol paraguayo.

Agosto 29, 2025 07:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Guiñazú

Pablo Guiñazú es nuevo entrenador de Libertad.

Foto: Gentileza - Libertad

Pablo Guiñazú fue anunciado este día como nuevo técnico de Libertad. El entrenador de 47 años, que hizo parte de su carrera de futbolista en el club repollero, de esta manera se hará cargo del plantel hasta, en principio, fin de año.

El DT reemplaza en el cargo a Sergio Aquino, con quien coincidió en su etapa de jugador en la entidad albinegra. En cuanto a su vida como técnico, Libertad será su segundo equipo en el fútbol guaraní ya que en 2022 había dirigido a Sol de América.

Pablo Guiñazú tendrá su debut frente a Cerro Porteño, conjunto líder del Torneo Clausura que viene de perder su invicto ante el Sportivo Trinidense. El duelo será el domingo, en La Huerta, a las 16:00, por la fecha 10 del certamen.

Pablo Guiñazú Libertad
Redacción D10
