Libertad le da la bienvenida a su nuevo entrenador: Pablo Guiñazú

Pablo Guiñazú fue anunciado este día como nuevo técnico de Libertad. El entrenador de 47 años, que hizo parte de su carrera de futbolista en el club repollero, de esta manera se hará cargo del plantel hasta, en principio, fin de año.

El DT reemplaza en el cargo a Sergio Aquino, con quien coincidió en su etapa de jugador en la entidad albinegra. En cuanto a su vida como técnico, Libertad será su segundo equipo en el fútbol guaraní ya que en 2022 había dirigido a Sol de América.

De vuelta a casa 🏁



Con la garra, lucha y corazón que caracteriza. 🤩⚽️🔥#VamosGUMA pic.twitter.com/u83JoyV4TF — Club Libertad (@Libertad_Guma) August 29, 2025

Pablo Guiñazú tendrá su debut frente a Cerro Porteño, conjunto líder del Torneo Clausura que viene de perder su invicto ante el Sportivo Trinidense. El duelo será el domingo, en La Huerta, a las 16:00, por la fecha 10 del certamen.