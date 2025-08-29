29 ago. 2025
“Tener la responsabilidad de marcar goles no es fácil”

El delantero de Cerro Porteño, Luis Amarilla anotó por primera vez con la camiseta de Cerro Porteño. El atacante reconoció que “tener la responsabilidad de marcar goles no es fácil”.

Agosto 29, 2025 12:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis Amarilla

Luis Amarilla anotó por primera vez con la camiseta de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Después de varios partidos, el arco se le abrió a Luis Amarilla, delantero de Cerro Porteño. El jugador marcó su primer tanto frente a Pastoreo, por Copa Paraguay. En conferencia de prensa, el futbolista indicó: “Tener la responsabilidad de marcar goles no es fácil”.

“Ahí entra el tema psicológico. Soy partidario de que el trabajo tiene sus frutos y es cuestión de tiempo y de ser resiliente en ese sentido: seguir enfocado y seguir el camino que uno necesita hacer”, aseveró.

Luis Amarilla analizó y dijo que “fue progresivo mi nivel. No empecé como yo quería. Venía de no sumar tantos minutos. Hoy, con los partidos encima, el otro día me encontré con el gol. Estoy contento por eso”.

Por otra parte, de los encuentros jugados en casa confesó: “Somos conscientes que de por ahí nos cuesta un poco de local”. El domingo, Cerro Porteño deberá visitar a Libertad por la décima fecha del Torneo Clausura.

