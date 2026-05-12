Nacional proyecta un Arsenio Erico techado

El presidente de Club Nacional, Enrique Sánchez, anunció que la institución tiene como objetivo avanzar hacia el techado total del estadio estadio Arsenio Erico, una vez culminadas las reformas en el sector de Plateas.

En conversación con el programa Fútbol a lo Grande (1080 AM), el directivo explicó que la dirigencia tricolor viene trabajando en la modernización del escenario y que el siguiente gran paso será brindar mayor comodidad a los aficionados con la cobertura de los cuatro sectores del estadio.

Sánchez señaló que el proyecto demandará un importante esfuerzo económico, aunque resaltó que existe la intención firme de seguir mejorando la infraestructura del club. Actualmente, las obras en Plateas forman parte del proceso de renovación encarado por Nacional para potenciar su histórico recinto deportivo.

La iniciativa apunta a convertir al Arsenio Erico en un estadio más moderno y funcional, ofreciendo mejores condiciones tanto para los hinchas como para los eventos deportivos que se desarrollen en el recinto tricolor.

Sánchez apunta a los altos salarios y reafirma la ambición de Nacional

Por otra parte, Sánchez, habló sobre la realidad económica del fútbol paraguayo y marcó diferencias con los clubes de mayor poder adquisitivo como Olimpia y Cerro Porteño. “Lo que paga hoy el fútbol en el Paraguay no condice con la realidad que vivimos”, expresó Sánchez, haciendo referencia a los importantes contratos que manejan las instituciones más poderosas del medio local.

A pesar de reconocer la diferencia económica existente, el dirigente dejó en claro que Nacional seguirá siendo competitivo y luchará por protagonizar cada torneo. “En Nacional no hay conformismo por ser segundos o terceros, no es lo que queremos, pero es lo que se puede”, sostuvo.