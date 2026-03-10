Nacional confía en tener a Roque Santa Cruz en menos de un mes

Ante Recoleta, Roque Santa Cruz dejó el campo de juego antes de los 10 minutos y los estudios indicaron que el atacante de Nacional sufrió una distensión de ligamentos. No obstante, el presidente albo Enrique Sánchez espera tenerlo en menos de lo que se pronostica sobre este tipo de lesiones.

“Soy optimista. Ayer hablé con el médico y me dijo que cuatro semanas, pero dependiendo de la voluntad o de la responsabilidad que Roque le meta en recuperarse, puede ser menos. Y Roque me dijo que ya comenzó a trabajar en el gimnasio. ‘Me estoy haciendo un poco el loco’, me dijo. Yo le doy de tres a cuatro semanas”, detalló el titular de la Academia.

Sobre la jugada que derivó en la lesión de Roque Santa Cruz, Enrique Sánchez mencionó: “Lamentable y repudiable en el caso de que no haya sido accidental eso. De verdad, mucha rabia”. En su momento, el entrenador Felipe Giménez también señaló esa acción de Facundo Echeguren.

“Si no fuera accidental, es repudiable. Y si fuera accidental, en la mitad de la cancha, una pelota en la raya del lateral, una falta así fortuita, me cuesta pensar. Tengo un poco de años en esta cosa, pero no soy quien para juzgar. Si hubiera tenido intencionalidad es totalmente repudiable. No es lo lógico”, insistió.

Sobre la falta de triunfos de Nacional, Enrique Sánchez cree que “Nacional no está encontrando dos cosas: la creación de posibilidades para hacer el gol y la conversión. Creo que viene por ahí. Es difícil ganarle a Nacional, pero a la vez es complicado que mantengamos una diferencia o cerremos el partido a nuestro favor”.

“Falta llegar con mayor contundencia arriba. Tenemos con qué. Lo más llamativo es que tenemos con qué”, redondeó. Nacional comenzó con una serie de tres triunfos que lo pusieron como líder del Torneo Apertura, pero llegó una derrota y cuatro empates seguidos.