27 feb. 2026
Enrique Sánchez, orgulloso del plantel tricolor

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, valoró el esfuerzo del plantel que dirige Felipe Giménez para rescatar un punto en un partido adverso ante Recoleta.

Febrero 27, 2026 01:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Nacional logró rescatar un punto ante Recoleta.

Nacional se sobrepuso a un arranque complicado ante Recoleta que lo sorprendió con dos goles de entrada. El empate final de 2-2 y la chance de Roque Santa Cruz en el final que estrelló una pelota en el travesaño dejaron satisfecho al presidente de la Academia Enrique Sánchez.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM, Enrique Sánchez valoró el esfuerzo teniendo en cuenta el contexto del partido disputado en el Ricardo Gregor. “Estoy orgulloso del plantel. Dominamos gran parte del partido, nos repusimos a las adversidades y salvamos un empate”, declaró.

El mandamás tricolor también habló sobre el penal sancionado a favor de Recoleta y que generó malestar en cancha. “En cancha me pareció una cosa pero al ver la imagen no veo la intencionalidad. Veo un contacto pero mi jugador no busca el contacto en esa acción”, sentenció.

Nacional recibirá a Guaraní este domingo 1 de marzo a las 18:30 por la fecha 8 del torneo Apertura. La Academia se frenó y quedó a 3 puntos del líder Olimpia que tiene 17 y que un día antes en el mismo horario jugará ante Sportivo Ameliano.

Redacción D10
