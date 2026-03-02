02 mar. 2026
Felipe Giménez quiere jugar la Fase de Grupos de la Sudamericana

Felipe Giménez, entrenador de Nacional dijo que el partido ante Guaraní fue complicado y reñido. Sin embargo el partido a ganar sería ante Recoleta FC, el jueves, por un lugar en Fase de Grupos de la Sudamericana 2026.

Marzo 02, 2026 06:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Nacional.jfif

El equipo tricolor (15 puntos) quedó a cinco puntos del líder, Olimpia que tiene 20 unidades.

APF

El estratega de Nacional, Felipe Giménez, realizó su análisis después del empate 1-1 ante Guaraní, duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura 2026 y a la vez señaló que está a puerta un partido clave, el juego ante Recoleta FC por un lugar en la Fase de Grupos de la Sudamericana.

“Tenemos un compromiso muy importante el jueves (vs. Recoleta FC) por lograr nuestro pase a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana. Prácticamente en un mes nosotros venimos jugando ocho partidos, un calendario comprimido en el cual uno lo va sintiendo y tratar de hacer los recambios constantes para poder llegar de la mejor forma fecha tras fecha”, dijo durante la rueda de prensa.

Recordemos que clasificar a la siguiente fase significará embolsar 900 mil dólares y la posibilidad de sumar 115 mil dólares por partido ganado en concepto de premio por mérito deportivo.

Por otra parte, el DT Giménez compartió sus sensaciones de la paridad ante el Legendario: “Sabíamos de la dificultad del compromiso. En líneas generales el partido iba a ser de mucho trámite de trabajo, de tratar de imponerse en el juego. Y bueno, en el primer tiempo también no costó más que en el segundo.”, refirió el técnico.

15 goles suma Nacional en el Apertura 2026, es el equipo más goleador. Le sigue Guaraní con 14 tantos marcados.

Nacional APF Guaraní
Redacción D10
