Andreeva regresa a las semifinales de Roland Garros

Algo menos de una hora necesitó la número 8 del mundo, entrenada por la española Conchita Martínez, para superar los cuartos en los que cayó el año pasado.

Su rival para acceder a su primera final de un Grand Slam saldrá del duelo entre las ucranianas Elina Svitolina y Marta Kostyuk, dos de las jugadoras más en forma sobre tierra batida, ganadoras de los torneos de Roma y Madrid, respectivamente.