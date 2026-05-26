26 may. 2026
Nacional

Bernay, contento por el subcampeonato

El entrenador de Nacional, Víctor Bernay, expresó toda su satisfacción luego de conquistar el subcampeonato del Torneo Apertura 2026, destacando el compromiso del plantel, el respaldo de la dirigencia y la unión que existe dentro del club tricolor.

Mayo 26, 2026 07:36 a. m. • 
Por Redacción D10
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Misión cumplida. El Tricolor quedó segundo en la tabla.

En rueda de prensa, tras el cierre del campeonato, el estratega argentino comenzó repartiendo méritos y agradecimientos a todos los sectores de la institución. “En primer lugar felicitar a todos, al cuerpo técnico anterior, a la comisión directiva que hizo un gran esfuerzo por armar un plantel excelente, al staff que realmente me enseñó a querer mucho el club”, señaló.

Bernay confesó, además, su felicidad por volver al Trico y valoró el ambiente que encontró en el vestuario. “Estoy muy contento porque estoy en un club que quiero mucho. Volver me dio mucha alegría. Este es un vestuario sano, digno y dirigido por futbolistas de mucha experiencia, eso facilita enormemente la tarea”, expresó.

Pensando en el segundo semestre del año, el DT explicó que el plantel tendrá un breve descanso, aunque bajo estrictos trabajos físicos para retomar el trabajo en forma.

Nacional Víctor Bernay Torneo Apertura
Redacción D10
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