Bernay, contento por el subcampeonato

En rueda de prensa, tras el cierre del campeonato, el estratega argentino comenzó repartiendo méritos y agradecimientos a todos los sectores de la institución. “En primer lugar felicitar a todos, al cuerpo técnico anterior, a la comisión directiva que hizo un gran esfuerzo por armar un plantel excelente, al staff que realmente me enseñó a querer mucho el club”, señaló.

Bernay confesó, además, su felicidad por volver al Trico y valoró el ambiente que encontró en el vestuario. “Estoy muy contento porque estoy en un club que quiero mucho. Volver me dio mucha alegría. Este es un vestuario sano, digno y dirigido por futbolistas de mucha experiencia, eso facilita enormemente la tarea”, expresó.

Pensando en el segundo semestre del año, el DT explicó que el plantel tendrá un breve descanso, aunque bajo estrictos trabajos físicos para retomar el trabajo en forma.