“Autocrítica y análisis” del Gato después del empate ante el Santo

El estratega de Nacional, Felipe Giménez dejó un mensaje picante en su red social apuntando a un análisis profundo y la autocrítica después de la paridad 0-0 entre su equipo y San Lorenzo, atendiendo que el Rayadio terminó jugando con 9 jugadores y el resultado inicial no fue alterado. Es decir no supo capitalizar la ventaja numérica en cancha para obtener un resultado favorable.

“Fue un partido que nos deja lecciones claras. No alcanzó, y eso nos exige una autocrítica fuerte y un análisis profundo. Este equipo está comprometido con mejorar y competir mejor. El viernes tenemos una nueva oportunidad para demostrarlo”, fue el mensaje que dejó a todos los seguidores de la red social Facebook.

La Academia en la fecha 13 tendrá un durísimo compromiso, enfrentará al Sportivo Luqueño, en el estadio Arsenio Erico desde las 18:30 con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Los líneas serán José Villagra y Nadia Weiler y en el VAR: Juan Gabriel Benítez.

El Trico se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Apertura con 20 puntos, a 10 unidades del líder Olimpia.