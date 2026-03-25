25 mar. 2026
Nacional

“Autocrítica y análisis” del Gato después del empate ante el Santo

Felipe Giménez dejó un picante mensaje en su red social apuntando al análisis profundo y la autocrítica después de la paridad 0-0 entre su equipo, Nacional vs. San Lorenzo, atendiendo que el equipo Santo terminó jugando con 9 jugadores y el resultado inicial no fue alterado.

Marzo 25, 2026 05:05 p. m.
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Mensaje cerero. Felipe Giménez quedó con la sensación amarga después del empate sin goles ante San Lorenzo.

Gentileza/Facebook

El estratega de Nacional, Felipe Giménez dejó un mensaje picante en su red social apuntando a un análisis profundo y la autocrítica después de la paridad 0-0 entre su equipo y San Lorenzo, atendiendo que el Rayadio terminó jugando con 9 jugadores y el resultado inicial no fue alterado. Es decir no supo capitalizar la ventaja numérica en cancha para obtener un resultado favorable.

“Fue un partido que nos deja lecciones claras. No alcanzó, y eso nos exige una autocrítica fuerte y un análisis profundo. Este equipo está comprometido con mejorar y competir mejor. El viernes tenemos una nueva oportunidad para demostrarlo”, fue el mensaje que dejó a todos los seguidores de la red social Facebook.

La Academia en la fecha 13 tendrá un durísimo compromiso, enfrentará al Sportivo Luqueño, en el estadio Arsenio Erico desde las 18:30 con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Los líneas serán José Villagra y Nadia Weiler y en el VAR: Juan Gabriel Benítez.

El Trico se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Apertura con 20 puntos, a 10 unidades del líder Olimpia.

Nacional Luqueño
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