17 abr. 2026
Fútbol Internacional

El homenaje de Julio Enciso a Tacuara Cardozo

VIDEO. Julio Enciso, que este jueves hizo un gol y dio dos asistencias, homenajeó a Óscar Cardozo. La Joya celebró de la misma forma como lo hiciera su mentor, quien anunció su retiro del fútbol profesional.

Abril 16, 2026 07:20 p. m. • 
Por Redacción D10
tacauara enciso.jpg

Enciso y un tributo al golador histórico, Óscar Cardozo.

Foto: Gentileza

Una imagen emotiva dejó la actuación de Julio Enciso, quien brilló este jueves con el Racing de Estrasburgo en la Liga Conferencia avanzado a las semifinales con un gol y dos asistencias del delantero paraguayo.

La Joya, que tiene como ídolo a Óscar Cardozo, no se olvidó del goleador eterno, quien este miércoles anunció su retiro profesional a los 42 años de edad. Enciso aprovechó su partido total para celebrar como lo hiciera el hombre del Benfica, entre otros equipos.

LA DECISIÓN. Y un día, uno de los máximos artilleros que ofreció el balompié paraguayo le puso fin a su exitosa carrera deportiva. A través de sus cuentas en redes sociales, Óscar Cardozo oficialmente anunció su retirada como jugador de fútbol.

Este jueves, en charla para el programa Fútbol a lo Grande, el zurdo hizo un repaso breve por su grandiosa vida futbolística y aseveró: “El fútbol me dio todo y ahora estamos disfrutando con la familia del sacrificio de casi 24 años de trayectoria”.

Paraguayos en el exterior Julio Enciso Tacuara Cardozo
Redacción D10
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