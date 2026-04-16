El homenaje de Julio Enciso a Tacuara Cardozo

Una imagen emotiva dejó la actuación de Julio Enciso, quien brilló este jueves con el Racing de Estrasburgo en la Liga Conferencia avanzado a las semifinales con un gol y dos asistencias del delantero paraguayo.

La Joya, que tiene como ídolo a Óscar Cardozo, no se olvidó del goleador eterno, quien este miércoles anunció su retiro profesional a los 42 años de edad. Enciso aprovechó su partido total para celebrar como lo hiciera el hombre del Benfica, entre otros equipos.

¡¡¡JULIO SALVADOR!!! ¡ENCISO APARECIÓ EN EL ÁREA CHICA Y MARCÓ EL 3-2 GLOBAL DE ESTRASBURGO QUE DA VUELTA LA SERIE VS. MAINZ!



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LA DECISIÓN. Y un día, uno de los máximos artilleros que ofreció el balompié paraguayo le puso fin a su exitosa carrera deportiva. A través de sus cuentas en redes sociales, Óscar Cardozo oficialmente anunció su retirada como jugador de fútbol.

Este jueves, en charla para el programa Fútbol a lo Grande, el zurdo hizo un repaso breve por su grandiosa vida futbolística y aseveró: “El fútbol me dio todo y ahora estamos disfrutando con la familia del sacrificio de casi 24 años de trayectoria”.