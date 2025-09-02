02 sept. 2025
Selección Paraguaya

Motivados y con confianza

La Albirroja apunta al compromiso frente a Ecuador del jueves 4, en el Defensores. El grupo quiere sellar el regreso a la Copa del Mundo, con el apoyo total del público local.

Los trabajos. Gustavo Alfaro observando el movimiento del plantel.

La Selección Paraguaya cumplió ayer con su segunda movilización en el Carde de Ypané, de cara al compromiso que animará ante Ecuador, que será el jueves 4, en el Defensores del Chaco, desde las 20:30.

Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya, charló con la prensa a lo que expuso: “Felices de estar en el país con el grupo de compañeros, estamos arrancando de la mejor manera para conseguir la victoria”.

Con respecto al cruce ante Ecuador, Gómez apuntó que no será fácil, pero confía en la capacidad del plantel para sacarlo adelante: “Es un partido importante, como todos los otros, las expectativas son grandes, pero estamos cerca de llegar al objetivo y vamos partido a partido”.

El capitán lamentó que algunos compañeros no puedan estar por lesión: “Estamos algo tristes por los que no pueden estar por lesión, así que desde aquí les mandamos mucha fuerza y pronta recuperación, hubiese sido lindo estar todos juntos, sabemos que volverán pronto y fuertes”, remarcando: “Estamos muy motivados, podemos volver a un Mundial después de 16 años y eso nos llena de confianza”.

UN SUEÑO. A su vez, el delantero Ronaldo Martínez no ocultó su alegría por la convocatoria: “Significa mucho para mí. Es algo que siempre soñé y justo me toca en un momento importante”.

El atacante aseguró que le vienen todos los recuerdos que uno pasa como futbolista y valoró el momento: “Un privilegio estar en este momento, y siempre me imagino los goles, festejar con la gente”, sentenció.

