Empate del City ante el Brighton de Diego Gómez

En retroceso en las dos anteriores jornadas con dos empates, al filo de la victoria y de la derrota este miércoles contra el Brighton en la montaña rusa por la que surca las últimas jornadas, el Manchester City encadenó su tercer revés, sólo empató en su casa (1-1), alimentó el liderato del Arsenal y dio un nuevo paso atrás por el título de la Premier inglesa, quizá ya casi definitivo.

Su único punto, como en las tres anteriores citas, es una invitación a irse solo en el liderato al conjunto ‘gunner’, que visitará el jueves al Liverpool, pero, sobre todo, es una especie de renuncia aún no explícita al campeonato del conjunto celeste, que ha perdido seis de sus últimos nueve puntos. Puede terminar esta jornada a ocho, si gana el Arsenal.

Es la realidad inquietante del grupo de Pep Guardiola, tenso todo el encuentro, aún más cuando recibió el 1-1, cuando Mitoma se inventó el empate a la hora del duelo, con un derechazo raso que sorteó a Donnarumma y despertó todos los miedos del City, que entonces jugó al borde de la derrota, pero también de la victoria. Ni lo uno ni lo otro.

El poste salvó el 1-2 del Brighton, de nuevo de Mitoma, como antes había ocurrido en la otra portería al inicio del segundo tiempo, todavía con 1-0 a favor de los locales, en un remate de Bernardo Silva. Ya al final, Verbruggen adivinó la intención de Erling Haaland para negarle el 2-1 cuando el encuentro consumía, frenético, las esperanzas de victoria del City, que dispuso de oportunidades suficientes para ganar. No tuvo pegada.

Porque el equipo de Pep Guardiola fue mejor hasta el gol en contra. En el primer tiempo y en el primer cuarto de hora del segundo, por delante en el marcador desde el minuto 41 gracias a un penal imprudente cometido por Diego Gómez sobre Doku y transformado por Erling Haaland. El gol número 26 de la temporada del noruego. Aún no es suficiente.

- Ficha técnica:

1 – Manchester City: Donnarumma; Nunes (Lewis, m. 73), Khusanov, Alleyne, Aké (O’Reilly, m. 73); Nico González (Rodri, m. 64); Bernardo Silva, Reijnders, Foden (Cherki, m. 73), Doku; y Haaland.

1 – Brighton: Verbruggen; Hinshelwood, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Ayari (Milner, m. 84), Gross; Mitoma (Watson, m. 79), Gómez (Gruda, m. 79), De Cuyper; y Rutter (Welbeck, m. 79).

Goles: 1-0, m. 41: Haaland. 1-1, m. 60: Mitoma.

Árbitro: Thomas Bramall. Amonestó con tarjeta amarilla al local Donnarumma (m. 60) y a los visitantes Dunk (m. 30), Van Hecke (m. 53) y Mitoma (m. 69).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la ‘Premier League’ inglesa, disputado en el estadio Etihad ante unos 60.000 espectadores.

