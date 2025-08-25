25 ago. 2025
Sportivo Luqueño

Molestia en Luqueño por sondeo a Cáceres

Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño, no ocultó su molestia por un nuevo intento por llevarse a su DT y pidió respeto para la institución.

Agosto 25, 2025 12:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio César Cáceres_52407543.png

Julio Cáceres, entrenador de Luqueño.

El presidente de Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió al nuevo sondeo realizado a Julio César Cáceres. El mandamás auriazul pidió respeto para la institución y confía en el profesionalismo del DT.

“Realmente es una situación incómoda, que no se debería estar hablando de eso. Cáceres es una excelente persona, pero es un técnico que está trabajando y está comprometido con el Sportivo Luqueño”, empezó diciendo.

“No hablé con el profesor sobre eso. Molesta, no es la primera vez que hacen. Siempre cuando Olimpia está cambiando de técnico, ocurrió también con Cerro, se lo menciona a Cáceres. Decirles a los allegados de Olimpia, recordarles que él es técnico de Sportivo Luqueño y que respeten a la institución, así como respetamos a Olimpia”, tiró el dirigente luqueño.

Rodríguez explicó que existe una claúsula para terminar el contrato, pero la situación está lejos de pasar por lo económico. Indicó que existe un buen relacionamiento, un proceso, pero que tampoco pondrán trabas si es que el DT busca irse.

Sportivo Luqueño Torneo Clausura Julio Cáceres
