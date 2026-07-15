15 jul 2026
Copa del Mundo

Messi podría igualar el récord “imposible” que solo ostenta Cafú

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, podría igualar el domingo al brasileño Cafú como los únicos jugadores en la historia que han disputado tres finales de la Copa del Mundo.

Julio 15, 2026 06:48 p. m.
FIFA World Cup 2026 semifinals - England vs Argentina

Lionel Messi festeja el triunfo argentino sobre Inglaterra.

WILL OLIVER/EFE

Messi, que perdió con la Albiceleste frente a Alemania la de Brasil 2014 y ganó en la tanda de penaltis a Francia en Catar 2022, jugará contra España la final en el Metlife, el domingo, después de que Argentina remontara en Atlanta el gol de Anthony Gordon por medio de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Cafú jugó su primera final en el Rose Bowl de Los Angeles, en 1994, al entrar en el primer tiempo en sustitución de Jorginho, que se lesionó, y fue titular indicutible en Francia 1998, donde perdió con los anfitriones y Corea-Japón 2002, en el que Brasil se impuso a Alemania por 2-0.

Otros cuatro jugadores han llegado a tres finales, pero no han jugado en todas.

Pelé, ganador de tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970), no jugó en Chile-62 por lesión, Ronaldo Nazario (1994, 98 y 2002), no jugó en la primera y los alemanes Pierre Littbarski y Lothar Matthaeus (1982, 1986, 1990) tampoco llegaron a jugar las tres. El primero jugó en España-82 e Italia-90, y estuvo en el banquillo en el Azteca, y el segundo fue suplente en la cita española. EFE

Lionel Scaloni Mundial FIFA 2026 Argentina
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