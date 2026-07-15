La dedicatoria de Celeste Amarilla para Francia y Mbappé

La Senadora Nacional por el PLRA, Celeste Amarilla, acudió este miércoles a la sede del Congreso Nacional con un look inspirado en España, equipo que derrotó en la semifinal de la Copa del Mundo del 2026 a Francia.

La legisladora que estuvo en boca del mundo por sus dichos racistas hacia Kylian Mbappé, estuvo nuevamente picante y afirmó ante los medios que le llegó el Karma al conjunto de Didier Deschamps y al futbolista del Real Madrid.

“Como muchos, feliz con España. La Madre Patria”, comenzó diciendo Amarilla que explicó su look a los medios.

En un momento de la charla, desestimó accionar judicialmente contra el jugador francés y tiró un picante mensaje. “Ya le llegó el Karma a Mbappé. El Karma paraguayo, no solamente el mío”, expresó con una sonrisa importante en los labios.

España venció por 2-0 a Francia y se anotó en la gran final de la Copa del Mundo del 2026. El cuadro de Luis De La Fuente espera ahora por el ganador de la llave compuesta por Argentina e Inglaterra.