15 jul 2026
Copa del Mundo

La dedicatoria de Celeste Amarilla para Francia y Mbappé

La senadora Celeste Amarilla estuvo nuevamente picante y con dedicatoria especial para Francia y Mbappé.

Julio 15, 2026 11:42 a. m. • 
Por Redacción D10
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Amarilla estuvo nuevamente tirando picante a los franceses.

Foto: Gentileza.

La Senadora Nacional por el PLRA, Celeste Amarilla, acudió este miércoles a la sede del Congreso Nacional con un look inspirado en España, equipo que derrotó en la semifinal de la Copa del Mundo del 2026 a Francia.

La legisladora que estuvo en boca del mundo por sus dichos racistas hacia Kylian Mbappé, estuvo nuevamente picante y afirmó ante los medios que le llegó el Karma al conjunto de Didier Deschamps y al futbolista del Real Madrid.

“Como muchos, feliz con España. La Madre Patria”, comenzó diciendo Amarilla que explicó su look a los medios.

En un momento de la charla, desestimó accionar judicialmente contra el jugador francés y tiró un picante mensaje. “Ya le llegó el Karma a Mbappé. El Karma paraguayo, no solamente el mío”, expresó con una sonrisa importante en los labios.

España venció por 2-0 a Francia y se anotó en la gran final de la Copa del Mundo del 2026. El cuadro de Luis De La Fuente espera ahora por el ganador de la llave compuesta por Argentina e Inglaterra.

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Foto: Redes

Copa del mundo Francia España
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