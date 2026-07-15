15 jul 2026
Copa del Mundo

Argentina es finalista tras una remontada épica guiada por Messi

Con doblete de asistencias del genio Lionel Messi, Argentina remontó el 1-0 para vencer a Inglaterra (1-2) e instalarse en la final de la Copa del Mundo. Anthony Gordon adelantó a los ingleses a los 55', mientras que Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (90+2') desataron la fiesta albiceleste en Atlanta.

Julio 15, 2026 06:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Argentina

Jugadores de Argentina celebran el empate parcial.

Foto: EFE

Con doblete de asistencias del genio Lionel Messi, Argentina remontó el 1-0 para vencer a Inglaterra e instalarse en la final de la Copa del Mundo. Anthony Gordon adelantó a los ingleses a los 55', mientras que Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (90+2') desataron la fiesta albiceleste en Atlanta.

EN DESARROLLO.

Mundial FIFA 2026 Argentina Inglaterra
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