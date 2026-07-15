Argentina es finalista tras una remontada épica guiada por Messi
Con doblete de asistencias del genio Lionel Messi, Argentina remontó el 1-0 para vencer a Inglaterra (1-2) e instalarse en la final de la Copa del Mundo. Anthony Gordon adelantó a los ingleses a los 55', mientras que Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (90+2') desataron la fiesta albiceleste en Atlanta.
Con doblete de asistencias del genio Lionel Messi, Argentina remontó el 1-0 para vencer a Inglaterra e instalarse en la final de la Copa del Mundo. Anthony Gordon adelantó a los ingleses a los 55', mientras que Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (90+2') desataron la fiesta albiceleste en Atlanta.
EN DESARROLLO.