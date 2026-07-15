15 jul 2026
Copa del Mundo

La FIFA defiende al árbitro Barton de las críticas francesas

La FIFA respondió este miércoles a las críticas del seleccionador francés, Didier Deschamps, contra las aptitudes del árbitro salvadoreño Iván Barton durante la semifinal perdida 2-0 ante España el martes en Arlington, cerca de Dallas.

Julio 15, 2026 03:48 p. m. • 
Por Redacción D10
Iván Barton

El árbitro Iván Barton fue criticado.

Foto: AFP

“En respuesta a los comentarios de Didier Deschamps preguntándose si el árbitro del partido tenía nivel para dirigir una semifinal, la respuesta de la FIFA es clara: sí, absolutamente, nuestros árbitros son de clase mundial”, dijo a la AFP el italiano Pierluigi Collina, responsable de arbitraje en el seno del organismo rector del fútbol.

Deschamps había expresado sus críticas contra Iván Barton al término del partido.

"¿Tiene nivel el árbitro para dirigir una semifinal del Mundial? (...) No voy a responder a eso. Y no es porque hayamos perdido hoy que lo digo. Hubo bastantes situaciones, a menudo en nuestra contra también”, señaló Deschamps, admitiendo en cualquier caso que “la primera razón” de la derrota de los Bleus fue que el equipo estuvo “un poco por debajo y fue menos peligroso ofensivamente de lo que podría haber estado”.

El arbitraje está siendo un motivo de controversia desde el inicio del Mundial y ha provocado enfados importantes en algunos equipos, principalmente Egipto, que pidió la exclusión del torneo del árbitro francés François Letexier por “errores flagrantes” a su juicio en la derrota 3-2 de los Faraones ante Argentina en los octavos de final.

La Comisión de Disciplina de la FIFA estuvo además en el foco de una polémica después anular la suspensión que debía cumplir el estadounidense Folarin Balogun tras ser expulsado en dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina.

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió haber telefoneado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para hacerle esa petición y Balogun pudo jugar con el Team USA ante Bélgica en octavos, donde los europeos golearon 4-1.

Mundial FIFA 2026 Francia España
Redacción D10
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