Inglaterra vs. Argentina: Paso a paso

Con una magnífica actuación colectiva y los goles de Mikel Oyarzábal, de penal en el primer tiempo, y Pedro Porro tras el descanso, la selección española de Luis de la Fuente le amargó la fiesta nacional a Francia y se clasificó a la final del Mundial, donde aguarda el rival de la semifinal que enfrentará mañana, en Miami, a Inglaterra y Argentina.
El mediocampista argentino Alexis Mac Allister deseó que Argentina pueda “hacer algo parecido” a lo realizado por Diego Maradona y compañía en México 1986, cuando enfrente a Inglaterra el miércoles en las semifinales del Mundial 2026.