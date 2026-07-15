15 jul 2026
Copa del Mundo

Inglaterra vs. Argentina: Paso a paso

Inglaterra y Argentina se enfrentan por un lugar en la final en la Copa del Mundo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Julio 15, 2026 01:46 p. m. • 
Por Redacción D10
INGLATERRA - ARGENTINA.png

Inglaterra Argentina Copa del mundo
Redacción D10
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