Lionel Scaloni: “Este grupo no deja de sorprenderme”

“Este grupo no deja de sorprenderme la verdad”, dijo el entrenador argentino Lionel Scaloni tras la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2-1 en Atlanta, este miércoles por las semifinales del Mundial 2026.

“Vamos a intentar ganar vamos a dejar todo pero ya después de esto es muy difícil”, añadió en referencia a la final contra España, el domingo en East Rutherford -afueras de Nueva York-.

“Lo que demuestran los jugadores es impresionante”, dijo el entrenador que se refirió además al apoyo de la hinchada argentina: “Somos únicos de verdad, y no es arrogancia de corazón, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido”.

Argentina jugará la final el domingo ante la Roja en busca del bicampeonato mundial.