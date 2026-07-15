15 jul 2026
Copa del Mundo

Lionel Scaloni: “Este grupo no deja de sorprenderme”

El entrenador argentino Lionel Scaloni destacó la fortaleza de su equipo tras sellar el pase a la final del Mundial y aseguró que sus jugadores siguen superando las expectativas.

Julio 15, 2026 06:39 p. m.
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Lionel Scaloni, técnico de Argentina.

EFE

“Este grupo no deja de sorprenderme la verdad”, dijo el entrenador argentino Lionel Scaloni tras la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2-1 en Atlanta, este miércoles por las semifinales del Mundial 2026.

“Vamos a intentar ganar vamos a dejar todo pero ya después de esto es muy difícil”, añadió en referencia a la final contra España, el domingo en East Rutherford -afueras de Nueva York-.

“Lo que demuestran los jugadores es impresionante”, dijo el entrenador que se refirió además al apoyo de la hinchada argentina: “Somos únicos de verdad, y no es arrogancia de corazón, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido”.

Argentina jugará la final el domingo ante la Roja en busca del bicampeonato mundial.

Argentina Mundial FIFA 2026 Lionel Scaloni
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