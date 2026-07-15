Los memes de la eliminación de Francia

España dio la nota y frenó al poderoso equipo de Francia, que parecía sin techo y camino a otra estrella. El planteamiento español fue impecable e hizo parecer al cuadro galo terrenal y ordinario, anulando todo su potencial.

La eliminación gala fue bastante comentada en internet y tras lo ocurrido en los octavos de final (victoria sobre Paraguay y tensión diplomática), la gente esperó su momento para poder tomar algo de “venganza” y burlarse de la situación.

Acá algunos memes que aparecieron en las redes tras la caída de Francia.

Estos 4 han humillado a Francia pic.twitter.com/WMfoDAxoDr — (fan) Yihi (@YihiRM) July 14, 2026

Francia: ¿Por qué no pudimos meter un gol?



La defensa de España: pic.twitter.com/0aBAEENMuk — El Guarromántico (@Guarromantico_) July 14, 2026

Paraguay retirandose del mundial pero enseñandole a España como ganarle a Francia con las armas que no tuvimos.



Oficialmente se cerró la trama Paraguaya en este mundial https://t.co/OXJMipg3fx pic.twitter.com/4LVy5VKgQP — Shelby Albirrojo🇵🇾 (@Shelby_delaO) July 14, 2026

Por qué será que Francia perdió en la semifinal?



Los paraguayos: pic.twitter.com/EVUDOvMPzs — Helen Ortiz Pagani (@helenortizp) July 14, 2026

Todos: “Por qué Francia juega tan mal?”



Celeste amarilla en su casa: pic.twitter.com/QTrCFzKlvw — Nderakoreami (@nderakoreami_) July 14, 2026

Cabo verde le dio mas pelea a españa que francia pic.twitter.com/2ofegnqHn5 — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) July 14, 2026

El movimiento de pelo de Cucurella cuando corre es hipnótico#FranciaEspaña pic.twitter.com/oCG7Afahed — Arian (@ArianMalone) July 14, 2026

AJJAJAJAJAKAJ HACIA MI BARRIO ESTÁN EXPLOTANDO BOMBAS POR LA ELIMINACIÓN DE FRANCIA pic.twitter.com/bOA8ygkHQX — mufony mundialista🇵🇾 (@Mufony_) July 14, 2026

“qué pio le pasa a Francia?”



Celeste Amarilla en su casa: pic.twitter.com/mh4lD8W97T — Mati 🇻🇦🇵🇾 (@Matikceres16) July 14, 2026

Voy a pasar de ver un Francia vs España a ver un Recoleta vs Nacional en menos de 2 semanas...pic.twitter.com/zMqO8qSCFu — Horacio 🇵🇾 (@horacioferreins) July 13, 2026

“No puedes festejar un gol que no es de tu selección”



Los paraguayos viendo el gol de España contra Francia. pic.twitter.com/NRbENAVcFa — Carlos Figueredo (@Carsperi) July 14, 2026

La vida desde que Francia quedó eliminada:



(no pasaron ni 10 minutos no) 😅pic.twitter.com/YUwifchUiR — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) July 14, 2026