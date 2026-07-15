15 jul 2026
Copa del Mundo

Los memes de la eliminación de Francia

La caída de los franceses en la semifinal de la Copa del Mundo fue motivo de burla en las redes.

Julio 15, 2026 09:29 a. m. • 
Por Redacción D10
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España es finalista del Mundial.

España dio la nota y frenó al poderoso equipo de Francia, que parecía sin techo y camino a otra estrella. El planteamiento español fue impecable e hizo parecer al cuadro galo terrenal y ordinario, anulando todo su potencial.

La eliminación gala fue bastante comentada en internet y tras lo ocurrido en los octavos de final (victoria sobre Paraguay y tensión diplomática), la gente esperó su momento para poder tomar algo de “venganza” y burlarse de la situación.

Acá algunos memes que aparecieron en las redes tras la caída de Francia.

Copa del mundo Francia Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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