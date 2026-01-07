07 ene. 2026

Messi revela que no se imagina como entrenador

Lionel Messi expresó que, cuando ponga fin a su carrera como jugador, no se imagina en el rol de entrenador, pero admitió que le gustaría ser propietario de un club.

Enero 07, 2026 05:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Lionel Messi

Lionel Messi, figura del campeonato mundial obtenido por Argentina en Qatar 2022.

Foto: Gentileza - Lionel Messi

“Técnico, la verdad, que no me veo. Mánager me gusta, pero si te tengo que decir una, me gusta más la parte de ser propietario. Me gustaría poder tener mi propio club, poder hacer crecer un club, arrancar desde abajo. Poder darle la oportunidad a los chicos de crecer y hacer algo importante”, dijo Messi, de 38 años, en diálogo con el canal de streaming Luzu TV.

“Si tengo que elegir, es lo que más me llamaría”, añadió el capitán de la Albiceleste y del Inter Miami, club estadounidense con el que tiene contrato hasta 2027.

Messi, figura del campeonato mundial obtenido por Argentina en Qatar 2022, mantuvo la incertidumbre sobre su participación en el mundial que se disputará este año en Estados Unidos, Canadá y México, y reconoció el padecimiento que sufrió cuando, tras las incesantes críticas recibidas por la falta de logros en la Albiceleste, optó por dejar temporalmente el seleccionado.

“Me arrepentí muchísimo porque veía los partidos de la selección y me quería morir. Menos mal que pude volver”, mencionó el jugador, que en los últimos años también se consagró bicampeón de América con Argentina (2021 y 2024) y campeón de la Finalissima (2022).

El astro argentino, que la última temporada se consagró campeón y goleador de la MLS, repasó además sus inicios en el fútbol argentino antes de emigrar a la cantera del Barcelona, con un paso por el Newell’s su Rosario natal, donde luchaba con un problema de crecimiento, y una prueba en River Plate, club en el que finalmente no permaneció por una traba burocrática.

“Hice una prueba, fui por mi cuenta, estuve entrenando y River me dijo que quería que me quede, que se iban a hacer cargo del tratamiento”, recordó, y explicó que finalmente no se concretó porque Newell’s puso trabas para el traspaso.

“Después apareció lo del Barcelona, que no estaba en los planes de nadie”, puntualizó.

Redacción D10
