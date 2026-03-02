02 mar. 2026
Getafe derrota al Real Madrid

El Getafe superó por la mínima diferencia al líder Real Madrid que encadenó su segunda derrota al hilo en la Liga de España.

Getafe se impuso ante el Real Madrid.

De un liderato pasajero a 4 puntos de distancia del Barcelona. El Real Madrid dio un paso atrás en LaLiga con su segunda derrota consecutiva, confirmando las malas sensaciones de El Sadar frente al Osasuna en un Santiago Bernabéu que pierde la paciencia, conquistado 18 años después por el Getafe, en el primer triunfo de José Bordalás ante el equipo blanco gracias a un gol del uruguayo Martín Satriano (0-1).

La fría estadística, 16 derrotas consecutivas del Getafe en el Santiago Bernabéu, no reflejaba la realidad de muchos de los triunfos madridistas. El sufrimiento se aleja del dato y ante un Real Madrid de circunstancias, sin varios de sus grandes referentes y con una excesiva dependencia de Vinícius, el planteamiento de Bordalás fue un duro examen que sabía, de antemano, sería difícil de digerir y ante el que no encontró soluciones.

Un Real Madrid carente de movimiento, previsible y lento en la posesión, añoró de golpe a quien soluciona sus problemas en los días feos, Kylian Mbappé. A la jerarquía de Militao en defensa o de Bellingham en el centro del campo. También sin Camavinga, Asencio o Ceballos. En el alambre siempre por las lesiones y por una falta de calidad alarmante en una plantilla sin respuestas.

Y enfrente, el ejército de Bordalás. Todos a una. Un equipo trabajado al detalle, renacido con su acierto en el mercado invernal en cuanto el técnico dispuso de variantes. Una idea clara. Cuando se especulaba con un planteamiento defensivo, intentó morder arriba para complicar el inicio de juego madridista. Cuando fue superado, se parapetó en línea de cinco atrás. Con una intensidad innegociable.

Nada más superar el primer minuto, Vinícius armó un disparo cruzado. El ajuste rápido, con tres jugadores -Kiko Femenía, Boselli y Juan Iglesias- en un sistema de ayudas, desafió al único flujo continuo de generación de algo destacable en fase de ataque. Tan repetitivo que se convirtió en previsible. Hasta fácil de frenar con esa red de ayudas, salvo cuando un grave error en el inicio de jugada concedió la ocasión más clara.

El partido pudo tomar otro rumbo pero Vinícius perdonó lo que no se debe. De un robo en zona alta de Thiago Pitarch, puro descaro y personalidad con 18 años en su primera titularidad con el Real Madrid. El error grave de Boselli y un mano a mano desperdiciado, salvado con el pie por David Soria. Un desajuste desde el error individual que no se volvió a repetir.

El bloque firme azulón fue apagando el ímpetu inicial madridista. No regresaría hasta que se vio por detrás en el marcador. Avisado en una primera llegada, con el remate de Juan Iglesias que salvó bajo palos Trent en su única acción buena en el partido.

Castigado el equipo de Arbeloa en el minuto 39 por su falta de intensidad, perdedor de cada duelo. Desde un mal despeje, centrado de Rüdiger, y la pérdida del duelo aéreo de Tchouaméni ante Arambarri. El balón llovió sobre Satriano que enganchó una volea imparable hasta para Courtois.

La impotencia fue creciendo en un Santiago Bernabéu que pierde la paciencia ante la irregularidad de su equipo. Despertado de golpe gracias a una jugada mágica de Güler, con regate de ruleta para entrar al área rival marchándose de dos rivales, pero topándose con la firmeza arriba de David Soria.

El liderato, hace dos fechas conquistado y perdido en una semana, se volvía a alejar 4 puntos. En una Liga en la que el Real Madrid aún debe visitar el Camp Nou. Arbeloa, pitado por primera vez por la grada por sustituir a Thiago, no tardó en agitar el avispero con lo poco de lo que dispone. Recurrió a Carvajal, Huijsen y el regreso de Rodrygo. Más tarde Mastantuono. Muy tarde a Brahim.

Y pese al dominio, el aumento de intensidad y el arrebato. Pese a encerrar al Getafe según mermaron sus fuerzas. El arreón madridista no le dio para que al rival le temblasen las piernas. Entre un disparo blando de Thiago en el minuto 51 antes de abandonar al partido hasta una mano salvadora de Soria a un cabezazo de Rodrygo, transcurrieron 29 minutos sin disparos a puerta.

Más corazón que fútbol. Más queja contra el arbitraje que calidad con balón. Una falta de contundencia defensiva alarmante. Una reducción de variedad ofensiva que acabó desatando los silbidos de la grada. Del orgullo nacieron los últimos intentos. De un arranque de Carreras que permitió el chut a Soria de Mastantuono y un mal remate de Rodrygo de cabeza antes de adentrarse en su enésima crisis del curso impulsada por un Getafe que ya acaricia la permanencia con su mutación.

- Ficha técnica:

0 - Real Madrid: Courtois; Trent (Carvajal, m.55), Rüdiger, Alaba (Huijsen, m.55), Carreras; Tchouaméni (Brahim, m.87), Thiago Pitarch (Rodrygo, m.55), Fede Valverde, Güler (Mastantuono, mn.69); Vinícius y Gonzalo.

1 - Getafe: David Soria; Kiko Femenía (Adrián Liso, m.58), Boselli, Duarte, Zaid Romero, Diego Rico; Juan Iglesias, Milla, Arambarri; Satriano (Abqar, m.91) y Luis Vázquez (Mario Martín, m.69).

Gol: 0-1, m.39: Satriano.

Árbitro: Alejandro Muñiz (Colegio gallego). Amonestó a Huijsen (68), Tchouaméni (71), Carreras (94) y Vinícius (94) por el Real Madrid; y a Femenía (8), Arambarri (34), Diego Rico (64), Liso (79) y Satriano (84) por el Getafe. Expulsó por roja directa a Mastantuono en el minuto 95 y a Liso por doble amarilla en el 98.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 65.104 espectadores. EFE

