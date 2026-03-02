02 mar. 2026
Real Madrid revela el alcance de la lesión de Mbappé

El delantero francés Kylian Mbappé sufre un “esguince en la rodilla izquierda”, según el parte médico emitido este lunes por el Real Madrid.

Kylian Mbappé sufrió un esguince de rodilla.

El delantero francés Kylian Mbappé sufre un “esguince en la rodilla izquierda”, según el parte médico emitido este lunes por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución”, asegura el parte médico.

La dolencia de Mbappé se inició el 7 de diciembre, en un encuentro liguero ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, el Real Madrid ha disputado 18 encuentros y el delantero francés participó en 12.

Antes de parar en la actualidad, fue baja ante el Manchester City en la fase de liga de la Liga de Campeones, Betis y Real Sociedad en LaLiga, Albacete en Copa del Rey y Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España. Pese a no recuperarse de las molestias, nunca se perdió dos encuentros consecutivos hasta verse obligado a parar por completo.

Tras ausentarse del duelo de vuelta de la ronda de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, Mbappé es baja ante el Getafe y tiene pocas opciones de poder jugar el próximo viernes en Balaídos frente al Celta de Vigo. El objetivo del cuerpo médico y los fisioterapeutas del club blanco, es recuperar a Kylian para el duelo europeo ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo.

“Tenemos muy claro qué es lo que le pasa, qué es lo que ha estado pasando y lo que queremos ahora, que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al cien por cien con máxima confianza y seguridad posible. Volverá en cuanto se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias”, aseguró el domingo su técnico, Álvaro Arbeloa, sin marcar una fecha de vuelta.

Mbappé no presenció en el Santiago Bernabéu el encuentro ante el Benfica el pasado miércoles, al desplazarse a Francia con permiso del club, para tener un nuevo diagnóstico del estado de su rodilla. El Real Madrid retrasó el parte médico por deseo del jugador, según informan a EFE fuentes del club blanco, y en el momento de tener una segunda opinión, lo ha hecho oficial.

Se descarta que Mbappé tenga una dolencia mayor de un esguince en la rodilla izquierda y el paso por quirófano, extendiendo la apuesta que ya se realizaba por un tratamiento conservador. El Real Madrid estudia a diario la evolución del delantero francés, que lleva seis días, desde que se retiró del entrenamiento del martes en vísperas del duelo ante el Benfica, sin realizar trabajo de campo. En función de su estado, irá dando pasos al frente hacia su regreso, sin marcar un fecha. EFE

Más contenido de esta sección
FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICH
Fútbol Internacional
Kane y Kimmich hacen más líder al Bayern
El Bayern Múnich derrotó por 2-3 al Borussia Dortmund, con dos goles de Harry Kane -uno de ellos de penalti- y otro de Joshuaa Kimmich, en un partido con muchas alternativas y ante un rival que estuvo por delante y luchó hasta el final por el empate.
Febrero 28, 2026 05:43 p. m.
Liverpool.jpg
Fútbol Internacional
Liverpool empuja por la Champions
Conocido ya el camino en la Champions League, donde se enfrentará al Galatasaray, el Liverpool goleó este sábado al West Ham United y empuja por los puestos que dan acceso a la máxima competición continental del próximo año.
Febrero 28, 2026 03:01 p. m.
HCQzwHGXQAAcUvK.jpg
Fútbol Internacional
Lamine Yamal, con su primer triplete, lidera el paso del Barcelona
Barcelona, líder de La Liga, dio un paso adelante en su juego ante el Villarreal en una actuación sublime de Lamine Yamal, que con 18 años, 7 meses y 15 días se convirtió en el jugador más joven en la historia del club azulgrana en marcar un triplete en la competición liguera.
Febrero 28, 2026 02:59 p. m.
FBL-EUR-C1-PSG-TRAINING
Fútbol Internacional
Luis Enrique descarta todo sentimiento de revancha contra Chelsea
El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, descartó este viernes que vayan a afrontar el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea con un sentimiento de revancha, pese a que los londinenses les derrotaron la pasada campaña en la final del Mundial de Clubes (3-0).
Febrero 27, 2026 04:40 p. m.
HCHcwN5WoAAr5Zl.jpeg
Fútbol Internacional
Así quedaron los emparejamientos en la Champions League
Se realizó sorteo y así quedó el cuadro de octavos de final de la Liga de Campeones y futuros emparejamientos hasta la final.
Febrero 27, 2026 08:59 a. m.
HB8e5-2WcAAt2al.jpeg
Fútbol Internacional
Snoop Dogg y el Swansea, la colaboración más inverosímil de todas
Si hubiera un premio a la imagen surrealista de la semana, la fotografía de Snoop Dogg junto a un mural de Miguel Pérez Cuesta “Michu” en el estadio del Swansea se lo llevaría de calle. En un contexto en el que uno ya no sabe qué creerse al ver un vídeo en redes sociales, el paso de Snoop Dogg por el túnel de vestuarios de un Swansea-Preston North End era poco más que inverosímil, pero esto es en realidad la apuesta ganadora de Brett Cravatt y Jason Cohen, los dueños estadounidenses del conjunto galés.
Febrero 27, 2026 08:20 a. m.
