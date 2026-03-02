Rubio Ñu suma su tercer triunfo al hilo

Rubio Ñu derrotó por la mínima diferencia a Sportivo Luqueño y sumó su tercera victoria seguida en el Apertura, una racha importante pensando en el promedio.

El solitario gol del partido fue convertido por Estiven Pérez a los 61 minutos del partido para que Rubio Ñu le gane a un Luqueño que intentó por lo menos el empate.

Rubio Ñu trepó al quinto lugar de la clasificación con 12 unidades. Luqueño se quedó en el octavo puesto con 10 puntos.

La próxima fecha, la novena del Apertura, Luqueño visitará a Libertad y Rubio Ñu hará de local ante 2 de Mayo.