02 mar. 2026
Torneo Apertura

Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu: Paso a paso

Luqueño recibe a Rubio Ñu en Capiatá desde las 18:30 por la fecha 8 del torneo Apertura 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.

Marzo 02, 2026 05:37 p. m.
LUQ-RUB.png

Promesa de buen fútbol en Capiatá.

Rubio Ñu Sportivo Luqueño Torneo Apertura
