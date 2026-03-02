Menú
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu: Paso a paso
Luqueño recibe a Rubio Ñu en Capiatá desde las 18:30 por la fecha 8 del torneo Apertura 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Marzo 02, 2026 05:37 p. m.
Promesa de buen fútbol en Capiatá.
Rubio Ñu
Sportivo Luqueño
Torneo Apertura
