Melgarejo en la cima de los artilleros del Apertura 2026

Libertad logró una valiosa y trabajada victoria por 3-2 ante Luqueño en un vibrante encuentro correspondiente a la fecha 20 del Torneo Apertura 2026, con un doblete del goleador del torneo, Lorenzo Melgarejo en la sensacional remontada.

El conjunto gumarelo tuvo que remar desde atrás para quedarse con tres puntos importantes, mostrando carácter y capacidad de reacción en los momentos más complicados del partido.

Tras el compromiso, el entrenador Juan Eduardo Samudio analizó el desarrollo del juego y reconoció que su equipo pasó momentos difíciles debido a errores propios. “Fue un partido sufrido por algunas situaciones que nosotros mismos generamos”, expresó el estratega, aunque también destacó la respuesta anímica y futbolística de sus dirigidos.

“Destaco la actitud de los jugadores; pudimos remontarlo”, agregó Samudio, valorando el esfuerzo colectivo de Libertad para revertir el marcador y terminar celebrando ante su gente.

Con esta victoria, Libertad continúa firme en la pelea por el segundo lugar del campeonato, demostrando una vez más su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

Impresionante

Lorenzo Melgarejo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Torneo Apertura 2026. El atacante ya suma 13 goles en el campeonato y se consolida como una de las principales figuras ofensivas de la temporada. También ha convertido un doblete en Copa Libertadores. Con eso suma seis dobletes desde el inicio del 2026.

Además de su notable cuota goleadora, Melgarejo registra cuatro dobletes en lo que va del certamen, demostrando regularidad, contundencia y liderazgo en el ataque de su equipo. Su capacidad para aparecer en los momentos importantes lo convirtió en una pieza determinante y en uno de los futbolistas más desequilibrantes. Los otros goleadores son Iván Maggi de Luqueño y Allan WLK de Recoleta con 10 dianas.

Con cada presentación, el delantero paraguayo continúa agrandando sus números y siendo fundamental y aguardando de seguro la convocatoria del DT de la Albirroja, Gustavo Alfaro.