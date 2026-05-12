12 may. 2026
Fútbol Paraguayo

Roque Santa Cruz está para ponerse de nuevo la camiseta del Bayern Múnich

A sus 44 años, el delantero paraguayo Roque Santa Cruz podría calzarse de nuevo la camiseta del Bayern Múnich. Su actual equipo, Nacional, definirá en estos días si se acepta el pedido.

Mayo 12, 2026 12:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Roque Santa Cruz

Roque Santa Cruz, con la playera del Bayern Múnich.

Foto: Gentileza - As

Como parte de los festejos por los 25 años de la obtención de la cuarta Champions League del Bayern Múnich, el club alemán está organizando un evento para reconocer a los jugadores que consiguieron este trofeo.

Dentro de este contexto, Roque Santa Cruz, actualmente en Nacional, fue invitado. El presidente de la Academia, Enrique Sánchez, aseveró que el ariete “está ante una suerte de invitación que vamos a evaluar hoy o mañana. Le invitó su exclub porque se cumplen 25 años de que salieron campeones de la Champions League”.

Va a haber un reconocimiento muy grande en un partido. Le invitó el gerente deportivo del club alemán”, detalló en charla para el programa Fútbol a lo Grande. En caso de aceptar la invitación, “tendría que viajar en estos días y ausentarse tres días”.

Nacional ahora mismo está en la segunda ubicación de la tabla y depende de sí para finalizar en esa posición por lo que debe analizar bien si deja de contar con un jugador titular en el esquema futbolístico.

Roque Santa Cruz Nacional Bayern Múnich Champions League
Redacción D10
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