Cerro Porteño vs. Guaraní: Paso a paso

La programación de la Fecha 6 del torneo de la División Intermedia 2026 ya está confirmada. Hubo algunos cambios recientes en las sedes, particularmente para los partidos de Tacuary y Tembetary. Tras la culminación de la jornada 5 se mantienen como líderes de la competencia el Gral. Caballero JLM y 12 de Junio de Villa Hayes, ambos con 13 puntos.