11 may. 2026
Fútbol Paraguayo

López lamenta la caída pero se enfoca en un buen cierre

Sportivo Luqueño sufrió una dolorosa derrota por 3-2 ante Libertad pese a haber mostrado buenos pasajes de fútbol durante gran parte del compromiso. El Auriazul de nuevo coquetea con el descenso.

Mayo 11, 2026 06:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Luqueño.jpg

Experanza. Sergio Díaz anotó el tanto inicial ante los gumarelos a los 25' de la primera fracción.

Foto: Gentileza - Sportivo Lquueño

Sportivo Luqueño sufrió una dolorosa derrota por 3-2 frente a Libertad en el partido correspondiente a la fecha 20 del Apertura 2026, pese a haber mostrado buenos pasajes de fútbol durante gran parte del compromiso.

Tras el encuentro, el entrenador Hernán Rodrigo López analizó el rendimiento de su equipo y lamentó no haber podido sostener la ventaja ante el conjunto gumarelo. “La idea nuestra es tratar de terminar bien el torneo”, expresó el estratega en conferencia de prensa, apuntando a cerrar de la mejor manera el campeonato.

Además, López destacó lo realizado por sus dirigidos en la etapa inicial. “El primer tiempo me parece que estuvimos muy bien más allá de algunas situaciones”, señaló el técnico, valorando la actitud y el funcionamiento mostrado por Luqueño antes de la reacción de Libertad.

A pesar de la caída, el conjunto auriazul dejó señales positivas en varios tramos del partido, aunque volvió a evidenciar dificultades para sostener el resultado frente a un equipo muy combativo.

El Auriazul actualmente se encuentra penúltimo en el torneo, con 19 puntos por detrás del 2 de Mayo, que tiene 21 y Rubio Ñu, con 22. En el promedio se ubica por muy poco fuera de la zona roja, con 1,180, mientras que el Albiverde tiene 1,100 en zona de descenso directo.

Sportivo Luqueño Hernán Rodrigo López Rubio Ñu
Redacción D10
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