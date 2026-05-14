Libertad y 2 de Mayo firman un feriado sin goles

En una agradable tarde de jueves, feriado por la fecha patria, Libertad y 2 de Mayo se encargaron de abrir la penúltima jornada del Torneo Apertura que fue a parar a las vitrinas de Olimpia.

Tanto el Guma, que fue local en La Huerta, como el Gallo, deseaban sumar de a tres para decorar su posición en la tabla del certamen. Si bien no existieron muchas ocasiones claras de gol, el encuentro presentó algunas.

La pelota parada fue una vía útil para generar peligro en un cotejo cerrado. Así, un tiro libre ejecutado por Federico Carrizo pasó cerca de la portería rival y era lo más peligro del primer tiempo hasta que llegó un penal.

El portero Ángel Martínez le cometió una infracción a Álvaro Campuzano dentro del área y el juez Derlis Benítez pitó el penal. A los 43’, el goleador del campeonato, Lorenzo Melgarejo se hizo cargo del remate y su tiro pegó en el poste derecho del arco visitante.

Álvaro Campuzano tomó el rebote pero Ángel Martínez apareció para evitar el gol, así como lo hizo su compañero Óscar Romero bloqueando el tiro de Gustavo Aguilar. Todo esto originado en el penal malogrado por Lorenzo Melgarejo.

Para el complemento, como en caso todo el cotejo, Libertad controló la pelota y el 2 de Mayo lo esperó en su campo. De balón detenido, el Gallo inquietó a los 70’ con un tiro libre de Diego Acosta que pasó cerca del travesaño.

Prácticamente nada pasó en el tiempo restante y el 0-0 de inicio, también fue el resultado final en un feriado en el cual tampoco las redes de los arcos trabajaron.