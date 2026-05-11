11 may. 2026
Fútbol Paraguayo

Barrios da duro golpe al campeón y aviva esperanzas en San Lorenzo

El Sportivo San Lorenzo dio el golpe de la jornada 20 al derrotar por 1-0 al campeón Olimpia en un intenso compromiso, donde la efectividad y el orden defensivo fueron claves para el conjunto del debutante, Troadio Duarte, nuevo estratega rayadito.

Mayo 11, 2026 05:16 p. m. • 
Por Redacción D10
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+3. El plantel de San Lorenzo festeja la victoria ante el flamente monarca, Olimpia.

Sportivo San Lorenzo

El Sportivo San Lorenzo dio el golpe de la jornada 20 al derrotar por 1-0 al campeón Olimpia en un intenso compromiso, donde la efectividad y el orden defensivo fueron claves para el conjunto rayadito.

El único tanto del encuentro llegó desde el punto penal y tuvo la firma de José Barrios, quien no falló en la ejecución para desatar la celebración y la esperanza de los hinchas de la Ciudad Universitaria.

El delantero mostró serenidad y precisión para convertir el gol que terminó marcando la diferencia ante el Franjeado que buscó reaccionar, pero se encontró con una defensa sólida y un rival decidido a sostener la ventaja. En charla con Fútbol a lo Grande señaló que está “feliz por este gol convertido a Olimpia” y consultado sobre su vínculo dijo: “Mi pase es 100% de San Lorenzo”.

San Lorenzo supo administrar el resultado después de la ventaja, apelando al sacrificio colectivo y aprovechando sus oportunidades en ataque. Olimpia, por su parte, intentó imponer condiciones y llegó con peligro en varios pasajes, aunque careció de claridad en la definición.

Con este triunfo, San Lorenzo suma tres puntos de enorme valor y toma impulso en el campeonato en el debut de Troadio Duarte como entrenador. Mientras que el Decano sufre un inesperado tropiezo en su condición de campeón, situación que irritó al entrenador Pablo Sánchez y su cuerpo técnico.

El Santo se encuentra último en la tabla de posiciones y también del promedio, tiene 0,550, ha sumado 11 puntos en 20 partidos y necesita realizar una campaña magnífica en el Clausura para mantener la categoría.

Sportivo San Lorenzo Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
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