Sportivo Ameliano vs. Recoleta: Paso a paso

La programación de la Fecha 6 del torneo de la División Intermedia 2026 ya está confirmada. Hubo algunos cambios recientes en las sedes, particularmente para los partidos de Tacuary y Tembetary. Tras la culminación de la jornada 5 se mantienen como líderes de la competencia el Gral. Caballero JLM y 12 de Junio de Villa Hayes, ambos con 13 puntos.
La APF implementa tecnología de última generación en la cancha 4 del Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison”, alineándose a los estándares del fútbol de élite mundial y apuntando a la preparación albirroja para la Copa del Mundo 2026.
Tras ser campeón con Olimpia, Gastón Olveira posó con la bandera uruguaya con sus compañeros charrúas y la acción desató el debate. El portero, que tiene chances de jugar el Mundial con la Selección Paraguaya, no se quedó callado.