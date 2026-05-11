11 may. 2026
Fútbol Paraguayo

Sportivo Ameliano vs. Recoleta: Paso a paso

Sportivo Ameliano y Recoleta dan continuidad a la 20ª jornada del Torneo Apertura.

Mayo 11, 2026 05:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Ameliano vs. Recoleta

Torneo Apertura Sportivo Ameliano Recoleta
Redacción D10
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