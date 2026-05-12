Ariel Holan, técnico de Cerro Porteño, indicó que “con una buena pretemporada vamos a estar mejor preparados para hacer esto que no es fácil. Más allá de la preparación, no es fácil jugar copa y campeonato, pero el equipo en un futuro no muy lejano lo va a poder hacer con más autoridad de lo que está haciendo”.

De esta manera, el entrenador azulgrana se refirió a la respuesta física del plantel en el juego contra Guaraní, aclarando que llegaron mejor descansados que a otros partidos.

Con respecto a los lesionados, Ariel Holan explicó que lo de Gastón Giménez “va por un tiempo más largo. No va a ser posible antes de que termine el campeonato”. Acotó que lo de Santiado Mosquera “hay algo parecido, tiene una tendinitis que va y viene. A veces entrena cuatro días, vuelve a sentir molestias y para. Tampoco lo veo que pueda jugar antes del final campeonato”.

Por otro lado se refirió al caso de Blas Riveros y dijo que “es el que está más cerca, pero no quiero entrar en la parte médica porque no tengo el conocimiento para dar los fundamentemos de por qué está más cerca, pero es el que más cerca podría estar en estos 15 días”. Abel Luciatti “está mejor. Ya va a empezar a incrementar los entrenamientos”.

Para finalizar, aseveró que Roberto Fernández “va a volver a jugar. Vamos a ver qué partidos, es un arquero de primer nivel y está entrenando para poder jugar. Va a volver a jugar, quedan cuatro partidos, dos de copa y dos de campeonato. Va a volver a jugar, sin ninguna duda”.