14 may. 2026
Fútbol Paraguayo

Libertad vs. 2 de Mayo: Paso a paso

Libertad y 2 de Mayo se encargan de abrir la penúltima fecha del Torneo Apertura.

Mayo 14, 2026 04:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad 2 de Mayo

Torneo Apertura Libertad 2 de Mayo
Redacción D10
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