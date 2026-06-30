30 jun. 2026
Selección Paraguaya

¿Fue con dedicatoria para Chilavert?

VIDEO. Claudio Tapia, presidente de AFA, exteriorizó su alegría por el avance paraguayo y tiró un mensaje sobre el final.

Junio 30, 2026 09:58 a. m. • 
Por Redacción D10
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Claudio Tapia felicitó a Paraguay por la clasificación.

Foto: AFP

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia fue abordado por los medios tras el juego de Paraguay y se mostró feliz por la clasificación sobre Alemania en la ronda de los 16avos de final de la Copa del Mundo.

“Mucho mérito de Paraguay, porque le jugó de igual a igual. Demostró que cualquier equipo sudamericano está a la altura de cualquier equipo europeo y mérito del arquero que se atajó lo que tenía que atajar”, comenzó diciendo el dirigente argentino.

Luego, sobre el final de la breve conversación, tiró un palito para los críticos de la Albirroja, diciendo que se debía alentar más y hablar menos. Las declaraciones apuntarían a José Luis Chilavert, ex golero de la Albirroja, que fue uno de los más críticos del plantel.

“Y a los que critican a Paraguay, ahí tienen la demostración. A veces hay que hablar menos y apoyar más”, tiró.

Claudio Tapia Paraguay Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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