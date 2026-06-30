30 jun. 2026
Selección Paraguaya

Los hitos históricos de la clasificación paraguaya

Paraguay consiguió una clasificación épica que retumba en el mundo y en la historia. Acá algunos datos que van directo a los libros.

Junio 30, 2026 09:35 a. m. • 
Por Redacción D10
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

Paraguay logró sacar el Mundial a Alemania.

Foto: AFP

La Selección Paraguaya de Fútbol consiguió dar un campanazo tremendo en la Copa del Mundo al conseguir eliminar del certamen a uno de los equipos candidatos, Alemania. La Albirroja se impuso en los penales y clasificó a los octavos de final, dejando varios puntos para la historia.

Como primer punto, resaltar que Julio Enciso logró quebrar un cero que tenía la albirroja, convirtiendo el primer tanto paraguayo en un Mata-Mata.

Según los datos del famoso estadígrafo español MisterChip, Paraguay se convierte en la primera selección del mundo que consigue ganarle una tanda de penales a Alemania en toda la historia. Además, los germanos no perdían una definición de este tipo desde hace 50 años, registrado en una Eurocopa.

Por otra parte, solo tres selecciones sudamericanas habían conseguido imponerse a Alemania en la Copa del Mundo, Argentina (final, 1986), Brasil (final, 2002) y ahora Paraguay (16avos, 2026).

Por segunda vez en la historia, Paraguay consigue avanzar de ronda en un Mundial desde el punto penal. La primera ocasión había sido frente a Japón en Sudáfrica 2010. Otro dato, es que Orlando Gill se convierte en el primer golero paraguayo en hacerse figura en una definición de este tipo, desviando dos remates, de Kai Havertz y Nick Woltemade.

Paraguay jugará por segunda vez un quinto partido de Mundial, el próximo sábado 4 de julio a las 18.00, en Filadelfia, con el ganador entre Suecia y Francia.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Copa del mundo
Redacción D10
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