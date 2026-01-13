Matías Segovia vuelve a Brasil

El habilidoso extremo paraguayo Matías Segovia, popularmente conocido como Segovinha, oficializó su llegada al América MG en calidad de préstamo procedente del Botafogo para la temporada 2026.

Tras una travesía internacional que incluyó pasos por el RWD Molenbeek de Bélgica y el Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos, el ex futbolista de Guaraní de 23 años regresa al fútbol brasileño con el objetivo primordial de recuperar la continuidad y el desequilibrio que lo convirtieron en un fenómeno mediático en su primer año con el Fogão.

La incorporación de Segovia representa un movimiento estratégico para el “Coelho”, que busca apuntalar su ofensiva con la rapidez y visión de juego del paraguayo para asegurar el retorno a la máxima categoría del Brasileirão.

Bajo las órdenes de su nuevo cuerpo técnico, se espera que el zurdo asuma un rol protagónico en la creación de juego, aportando la cuota de frescura a en un campeonato tan exigente y físico como lo es la Serie B.