04 sept. 2025
Selección Paraguaya

Matías Galarza: “Chemopirimba”

Matías Galarza reveló que la última vez Paraguay jugó la Copa del Mundo él estaba en la escuela y que nunca imaginó poder ser parte del grupo que volvió a clasificar a la Albirroja.

Septiembre 04, 2025 11:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Galarza.jpg

Matías Galarza, mediocampista de la Selección Paraguaya.

@Albirroja

La Albirroja vuelve a ser mundialista, se posiciona una vez más en lo más alto del planeta y una de los futbolistas de la nueva generación es Matías Galarza, el mediocampista de River Plate.

Mati indicó que no podía creer lo que estaba viviendo. “Esto es increíble, hace 16 años estaba en la escuela viendo a Paraguay en el Mundial. Hoy soy parte del grupo que logra esto, chemopirimba”, explicó emocionado.

También refirió que esto es un premio a su consistencia. “Me tocó debutar fuera del país, hacerme un lugar en el extranjero y jugar por primera vez acá (Defensores del Chaco) para la Selección. Todo ese camino valió la pena”, tiró.

Por último advirtió que Paraguay va al Mundial para hacer historia. “Nosotros ahora nos vamos al Mundial a competir, no solo a participar”, cerró.

Matías Galarza Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-09-04 at 19.47.25.jpeg
Selección Paraguaya
¡La pesadilla terminó, Paraguay vuelve al Mundial!
Paraguay empató ante Ecuador y consiguió el punto que necesitaba para dejar atrás la pesadilla y retornar a la Copa del Mundo. ¡QUÉ GRANDE SOS, ALBIRROJA!
Septiembre 04, 2025 10:26 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-04 at 19.54.22.jpeg
Selección Paraguaya
Sin emociones a vestuarios en Sajonia
Paraguay y Ecuador se marchan a vestuarios con un empate sin goles en el estadio Defensores del Chaco abarrotado de hinchas albirrojos.
Septiembre 04, 2025 09:25 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-04 at 20.38.23.jpeg
Selección Paraguaya
Así fue el fabuloso mosaico para la Albirroja
La previa al duelo con Ecuador tuvo un momento especial con la presentación de un nuevo mosaico para la Selección que busca su retorno a la Copa del Mundo.
Septiembre 04, 2025 08:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Gst2KkRXgAAf2Ad.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja tiene su onceno para volver a la Copa del Mundo
Gustavo Alfaro definió su onceno titular para buscar ante Ecuador el pasaje de retorno a una Copa del Mundo. ¡ES HOY QUERIDA ALBIRROJA!
Septiembre 04, 2025 07:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Miguel almirón.jpg
Selección Paraguaya
¡Paraguay ya está en el Defensores!
La Albirroja ya se encuentra en su templo: el estadio Defensores del Chaco. Durante el recorrido, desde Ypané a Asunción, miles de aficionados salieron a darle su apoyo a la querida Selección que acaricia su boleto a la Copa del Mundo.
Septiembre 04, 2025 06:56 p. m.
 · 
Redacción D10
GstPzfaXIAAEgJi.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja parte de Ypané con una efervescencia terrible
La Selección Paraguaya partió llena de ilusión desde Ypané y ya se dirige en caravana rumbo al Defensores del Chaco.
Septiembre 04, 2025 05:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más