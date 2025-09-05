Matías Galarza: “Chemopirimba”

La Albirroja vuelve a ser mundialista, se posiciona una vez más en lo más alto del planeta y una de los futbolistas de la nueva generación es Matías Galarza, el mediocampista de River Plate.

Mati indicó que no podía creer lo que estaba viviendo. “Esto es increíble, hace 16 años estaba en la escuela viendo a Paraguay en el Mundial. Hoy soy parte del grupo que logra esto, chemopirimba”, explicó emocionado.

También refirió que esto es un premio a su consistencia. “Me tocó debutar fuera del país, hacerme un lugar en el extranjero y jugar por primera vez acá (Defensores del Chaco) para la Selección. Todo ese camino valió la pena”, tiró.

Por último advirtió que Paraguay va al Mundial para hacer historia. “Nosotros ahora nos vamos al Mundial a competir, no solo a participar”, cerró.