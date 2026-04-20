Mathías Villasanti, cerca de regresar

El Gremio de Porto Alegre está cerca de recuperar a uno de sus principales jugadores en temporadas pasadas, antes de que se rompiera los ligamentos de la rodilla el año anterior: Mathías Villasanti. El paraguayo se encuentra en la recta final de su proceso de recuperación, haciendo ya ejercicios en el campo del Centro de Entrenamiento Luiz Carvalho.

El cuerpo técnico de Gremio ya lo tiene en campo al jugador, para el que el club dispuso de programas de entrenamiento de fuerza e impacto que, según determinó el sitio de noticias de Gremio Portal do Gremista, determinaron que no se presenta “edema ni dolor residual en la zona operada”.

Villasanti llevó a cabo un programa híbrido, “dividiendo las actividades entre las instalaciones del club y sesiones adicionales con un fisioterapeuta privado”. De ahora en más, solo queda retomar los entrenamientos con sus compañeros y la pelota. El cuerpo técnico lo incorporará en “semanas”, según especula el medio, “como suplente para evitar una sobrecarga inmediata”.