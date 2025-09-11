11 sept. 2025
Selección Paraguaya

Mario Jara reconoce la trayectoria del Gatito Fernández

Mario Jara, hombre clave en el descubrimiento de Orlando Gill, reconoció que el puesto titular en el arco albirrojo durante el Mundial le corresponde a Roberto Gatito Fernández.

Septiembre 11, 2025 12:38 p. m. • 
Por Redacción D10
G0cOLmOWsAAt9zV.jpg

Los porteros albirrojos Orlando Gill, Gatito Fernández y Carlos Coronel.

@Albirroja

Mario Jara, el hombre que descubrió a Orlando Gill y lo recomendó para que San Lorenzo de Almagro lo fiche, charló este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM.

El argentino sacó pecho por Orlando Gill, arquero al cual dirigió en dos etapas en San Lorenzo de nuestro país. “Orlando debe ser el arquero más alto de la historia del fútbol paraguayo”, arrancó diciendo.

El técnico argentino se mostró feliz por el buen presente del portero de la albirroja. “Orlando Gill pasó por situaciones muy difíciles una de ellas cuando perdió a la madre hace unos años”, indicó.

Consultado sobre el puesto de titular en el arco de la Albirroja durante el Mundial, Mario no tuvo dudas. “El titular es Gatito, tiene una trayectoria consagrada. Orlando Gill tiene un tiempo prolongado para seguir creciendo”, cerró.

Redacción D10
