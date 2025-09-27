Manchester United de Diego León cae ante el Brentford

El Manchester United volvió a naufragar, esta vez frente al Brentford, en un encuentro en el que los locales se adelantaron 2-0 gracias a un doblete de Igor Thiago, poco después, Sesko recortó distancias con el 2-1, pero en la segunda mitad Bruno Fernandes falló un penalti y Jensen sentenció en el último minuto, en un duelo que deja a Rúben Amorim en el alambre.

La primera parte dejó un arranque vibrante con tres goles en menos de media hora y varias intervenciones decisivas de Bayindir para mantener con vida a los ‘red devils’.

El conjunto local se adelantó pronto, en el minuto 8, cuando un pase largo de 40 metros de Henderson encontró a Igor Thiago completamente solo. Harry Maguire trató de dejar al delantero en fuera de juego, pero no lo consiguió, y el brasileño batió con un disparo potente a Bayindir. El VAR revisó la acción por una posible falta previa a Cunha y por un eventual fuera de juego, pero finalmente validó el tanto.

El Brentford siguió llevando peligro, especialmente en los saques de banda de Kayode y en los balones parados.

Tras un córner al segundo palo prolongado por Outarra, Van der Berg remató en el área pequeña, pero Bayindir respondió con una parada espectacular, y la jugada continuó con un nuevo centro de Outarra que remató Collins, de nuevo frustrado por la intervención del portero turco.

La insistencia local tuvo premio y, en en el minuto 20, Igor Thiago bajó de pecho un balón largo para Schade, cuyo disparo lo rechazó Bayindir, pero el propio Thiago cazó el rechace para firmar el 2-0.

El United necesitaba reaccionar y lo hizo a través de Benjamin Sesko que avisó primero con un disparo lejano fácil para Kelleher, pero poco después encontró su primer gol como jugador del United.

Un centro de Dorgu no fue despejado por la zaga del Brentford y Sesko, tras un cabezazo inicial y dos rechaces repelidos por Kelleher, logró mandar el balón a la red en el minuto 27 para poner el 2-1.

El tramo final del primer tiempo tuvo un par de intentos de Cunha desde fuera del área, ambos desviados a córner por la defensa del Brentford, sin mayores consecuencias llegando al descanso con ventaja para los locales.

En la segunda mitad, el Brentford continuó generando peligro desde fuera del área y en acciones a balón parado.

Cunha lo intentó con un disparo lejano que atajó sin problemas Kelleher y Bruno Fernandes persistió con un centro raso bien controlado por el guardameta local.

Las jugadas a balón parado volvieron a ser un quebradero de cabeza para el United con Van der Berg que tuvo una clara ocasión para el 3-1 y, poco después, Ouattara apareció para rematar solo en el área, pero de nuevo Bayindir salvó con una intervención de mérito.

Con el partido aparentemente bajo control del Brentford, llegó la gran oportunidad para el United. En el minuto 71, el árbitro señaló penalti por un agarrón de Collins que el VAR revisó durante varios minutos la acción por posible tarjeta roja, aunque finalmente se quedó en amarilla.

Bruno Fernandes asumió la responsabilidad, pero su disparo raso fue detenido por el portero del Brentford, que mantuvo la ventaja de los locales.

En los instantes finales, el United buscó el empate, pero sin generar ocasiones y en la última jugada, Jensen, que había entrado en los últimos minutos, certificó la victoria para los suyos tras un gran disparo que Bayindir no puedo parar.

- Ficha técnica:

3 - Brentford: Kelleher, Hickey (Henry, m.75), Van de Berg, Collins, Kayode; Yarmolyuk, Henderson (Onyeka, m.80); Schade, Damsgaard (Janelt, m.81), Outarra (Lewis-Potter, m.75); e Igor Thiago (Jensen, m.90).

1 - Manchester United: Bayindir; De Ligt, Maguire (Yoro, m.66), Shaw (Mount, m.81): Dalpt, Ugarte (Mainoo, m.66), Fernandes, Dorgu (Zirkee, m.85); Mbeumo, Cunha; y Sesko

Goles: 1-0, m.8: Igor Thiago; 2-0, m.20: Igor Thiago; 2-1, m.26: Sesko; 3-1, m.96: Jensen

Árbitro: Craig Pawson. Amonestó con tarjeta amarilla a Collins y Schade del Brentford y a Bruno Fernandes y a Dorgu por parte del Manchester United.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de Premier League disputado en el Brentford Community Stadium (Londres). EFE