Maidana, la grata revelación

El futbolista de guaraní, Alexandro Maidana, ha logrado destacarse en el año en su club y en la Selección Nacional Sub 20. Las buenas actuaciones le valieron para ser elegido como Jugador Revelación del Año.

Diciembre 05, 2025 
Por Redacción D10
Juventud. Maidana se ganó un lugar en el once titular del entrenador Víctor Bernay.

Maidana, con 20 años, dio pasos gigantes este año en lo futbolístico. Sobresaliente en el torneo local y en la disputa del Mundial Sub 20 con la Albirroja.

El defensor tuvo sus inicios en Atyrá F (2023), posteriormente en el 2024 pasó a filas de Resistencia y finalmente a inicios del 2025 llegó a la Toldería. En el Aborigen disputó un total de 33 encuentros entre el Torneo de Primera, la Copa Py y la Sudamericana. Maidana anotó cuatro goles y dio una asistencia. En el Mundial Sub 20 jugó 4 encuentros y convirtió un gol.

