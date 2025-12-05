Maidana, la grata revelación

Maidana, con 20 años, dio pasos gigantes este año en lo futbolístico. Sobresaliente en el torneo local y en la disputa del Mundial Sub 20 con la Albirroja.

El defensor tuvo sus inicios en Atyrá F (2023), posteriormente en el 2024 pasó a filas de Resistencia y finalmente a inicios del 2025 llegó a la Toldería. En el Aborigen disputó un total de 33 encuentros entre el Torneo de Primera, la Copa Py y la Sudamericana. Maidana anotó cuatro goles y dio una asistencia. En el Mundial Sub 20 jugó 4 encuentros y convirtió un gol.