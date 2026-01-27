27 ene. 2026
Torneo Apertura

Luqueño y Nacional abren la fecha 2

Sportivo Luqueño recibe este martes en el estadio Luis Salinas a Nacional en el juego que abrirá la fecha 2 del torneo Apertura 2026.

Enero 27, 2026 10:02 a. m. • 
Por Redacción D10
Luqueño y Nacional.jpg

Sportivo Luqueño y Nacional se medirán en el estadio Luis Salinas.

@CopadePrimera

Sportivo Luqueño y Nacional se miden este martes a las 18:00 en el estadio Luis Salinas por al fecha 2 del torneo Apertura del fútbol paraguayo.

Ambos vienen de ganar en la primera fecha del certamen. Luqueño lo hizo de gran forma remontando sobre el final un marcador adverso ante 2 de Mayo. En tanto que Nacional lo hizo por la mínima jugando de local ante Sportivo San Lorenzo.

Estos rivales suman 231 enfrentamientos en Primera División que se iniciaron en 1925. Sportivo Luqueño suma 70 victorias, Nacional triunfó en 84 oportunidades y han empatado en 77 ocasiones. La Academia anotó un total de 348 goles ante los 283 goles del auriazul.

Martes 26 de enero:

Sportivo Luqueño vs. Nacional

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 18:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: José Armoa.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Luqueño Nacional Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
0 Intenso mercado de pases.png
Torneo Apertura
Torneo Apertura: Intenso mercado de pases
Los clubes hicieron movimientos claves para cumplir sus necesidades en fichajes.
Enero 26, 2026 09:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Guaraní
Torneo Apertura
Esta es la segunda fecha del Apertura
El Torneo Apertura 2026 no para y dos días después del final de la primera fecha, ya se jugará la segunda. Estos son los encuentros del siguiente capítulo del certamen liguero organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Enero 26, 2026 07:43 a. m.
 · 
Redacción D10
ameliano rubio ñu.jpg
Torneo Apertura
Ameliano y Rubio Ñu se estrenan con un partidazo
Ameliano y Rubio Ñu debutaron con un empate a dos goles en Villeta para cerrar la primera fecha del torneo Apertura 2026.
Enero 25, 2026 10:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Sebastián Ferreira
Torneo Apertura
Olimpia comienza con victoria la era Sánchez
Olimpia derrotó por 2-1 a Guaraní en el clásico más añejo en un juego que tuvo varias emociones. El Decano arrancó el Apertura con un triunfo que ilusiona a su gente tras el abultado mercado de pases, entrenador incluido, que realizó el club.
Enero 25, 2026 08:05 p. m.
 · 
Redacción D10
AME-RUB.png
Torneo Apertura
Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu: Paso a paso
Sportivo Ameliano y Rubio Ñu se estrenan en el Torneo Apertura, en Villeta.
Enero 25, 2026 05:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia vs. Guaraní
Torneo Apertura
Olimpia vs. Guaraní: Paso a paso
Olimpia se estrena en el Torneo Apertura ante Guaraní, en el estadio Defensores del Chaco.
Enero 25, 2026 05:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más