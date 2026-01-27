Luqueño y Nacional abren la fecha 2

Sportivo Luqueño y Nacional se miden este martes a las 18:00 en el estadio Luis Salinas por al fecha 2 del torneo Apertura del fútbol paraguayo.

Ambos vienen de ganar en la primera fecha del certamen. Luqueño lo hizo de gran forma remontando sobre el final un marcador adverso ante 2 de Mayo. En tanto que Nacional lo hizo por la mínima jugando de local ante Sportivo San Lorenzo.

Estos rivales suman 231 enfrentamientos en Primera División que se iniciaron en 1925. Sportivo Luqueño suma 70 victorias, Nacional triunfó en 84 oportunidades y han empatado en 77 ocasiones. La Academia anotó un total de 348 goles ante los 283 goles del auriazul.

Martes 26 de enero:

Sportivo Luqueño vs. Nacional

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 18:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: José Armoa.

AVAR: Eduardo Cardozo.