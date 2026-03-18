Cerro Porteño, obligado a mantener el ritmo

Cerro Porteño tiene la obligación de prolongar su racha ganadora para no perder de vista la parte alta de la clasificación, y seguir ejerciendo presión al líder Olimpia.

El equipo de Barrio Obrero llega al compromiso luego de hilar cuatro victorias que le brindó de nuevo protagonismo en el torneo, y tras vencer en la jornada anterior al Sportivo Trinidense, el otro equipo de Santísima Trinidad, por 2-1.

En el Ciclón estará ausente Matías Pérez, por acumulación de amonestaciones, mientras que regresa al equipo titular el experimentado capitán Gustavo Velázquez.

Por su parte, Rubio Ñu no puede fallar, ya que tropezó en dos juegos sucesivos, por lo que otra caída puede ser perjudicial en su promedio.